Erol Bulut'tan tuhaf rotasyon
Erol Bulut, kupada 5. turda 2. Lig ekibi Karacabey karşısında Altay’ı oynattı. Genç kaleci kırmızı gördü, Harun sakat olduğu için ligde 3-1 kaybedilen Gaziantep karşısında Oytun görev yaptı. Başakşehir ile yarı final mücadelesi verilen karşılaşmada son haftaların formda ismi Altay’ın yerine eldivenler Harun’un oldu. Gustavo’nun yokluğunda alternatifi olmayan Ozan 11’de başladı.
Erol Bulut, sezon başından beri hem kadro seçimleri hem de oynattığı futbolla tartışma konusu oldu. Özellikle Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Karacabeyspor ile oynanan maçta Altay Bayındır’ın kalede olması herkesi şaşırttı. O dönem Harun sakat olduğu için yedek kaleci Oytun Özdoğan’dı. Altay, Karacabey karşısında kırmızı kart gördü. Sonraki hafta ligde Gaziantep ile oynanan mücadelede kaleyi Oytun korudu. 22 yaşındaki file bekçisi hatalı goller yedi, Fenerbahçe 3-1 kaybetti.
Çok yıprandılar
Fenerbahçe dünkü maça ise uzun süredir görev yapmayan Harun Tekin ile çıktı. Başakşehir ile yarı final için kapışılan maçta bu tercih de tartışma konusu oldu. Erol Bulut, rotasyonu kalede yaptı, Gustavo’nun sakatlığında alternatifi bulunmayan Ozan Tufan ise ilk 11’de sahaya çıktı ve 120 dakika sahada kaldı. Sonuç olarak Fenerbahçe hem kupaya veda etti, hem de Ozan, Szalai, Sosa gibi ilk 11 oyuncuları fazlasıyla yıprandı.