Erol Bulut, sezon başından beri hem kadro seçimleri hem de oynattığı futbolla tartışma konusu oldu. Özellikle Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Karacabeyspor ile oynanan maçta Altay Bayındır’ın kalede olması herkesi şaşırttı. O dönem Harun sakat olduğu için yedek kaleci Oytun Özdoğan’dı. Altay, Karacabey karşısında kırmızı kart gördü. Sonraki hafta ligde Gaziantep ile oynanan mücadelede kaleyi Oytun korudu. 22 yaşındaki file bekçisi hatalı goller yedi, Fenerbahçe 3-1 kaybetti.

Çok yıprandılar

Fenerbahçe dünkü maça ise uzun süredir görev yapmayan Harun Tekin ile çıktı. Başakşehir ile yarı final için kapışılan maçta bu tercih de tartışma konusu oldu. Erol Bulut, rotasyonu kalede yaptı, Gustavo’nun sakatlığında alternatifi bulunmayan Ozan Tufan ise ilk 11’de sahaya çıktı ve 120 dakika sahada kaldı. Sonuç olarak Fenerbahçe hem kupaya veda etti, hem de Ozan, Szalai, Sosa gibi ilk 11 oyuncuları fazlasıyla yıprandı.



