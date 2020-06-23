Erol Bulut'tan tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor’da Erol Bulut, hafta içerisinde Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Antalyaspor’u 4-0’ı yendiği karşılaşmanın 11’inde tek değişiklik yaptı. Sağ bekte Juanfran kulübeye geçerken, Baiano, Trabzonspor karşısında forma giydi.

23 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Erol Bulut'tan tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor’da Erol Bulut, hafta içerisinde Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Antalyaspor’u 4-0’ı yendiği karşılaşmanın 11’inde tek değişiklik yaptı. Sağ bekte Juanfran kulübeye geçerken, Baiano, Trabzonspor karşısında forma giydi.

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