Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, deplasmanda oynanan Denizlispor maçını 2-0 kazandı ve önemli bir istatistiğe imza attı. Erol Bulut, 2003-04 sezonundan sonra sarı-lacivertli takımdaki yeni teknik adamlar arasında ilk 6 deplasman maçını kaybetmeyen ilk teknik direktör oldu. Fenerbahçe'de en son Christoph Daum, ilk 6 deplasman maçını kaybetmemişti. 2003-04 sezonunda Fenerbahçe ilk 6 deplasmanda 3 galibiyet 3 beraberlik almıştı

Erol Bulut ayrıca 1997/98 sezonunda Otto Bariç'in ardından Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk altı deplasman maçında en fazla puan toplayan (16 puan) teknik direktör oldu

Erol Bulut bu sezon deplasmanda 5 galibiyet 1 beraberlik alırken 16 puan topladı ve hiç yenilmedi. Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe bu sezon ligin deplasmanda en başarılı takımı oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon deplasman maçları

Ç. Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Göztepe 2-3 Fenerbahçe

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe

Denizlispor 0-2 Fenerbahçe



