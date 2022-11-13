Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine Taksim’de yaşanan patlamayla ilgili duygu ve düşüncelerini aktararak başlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Üzücü bir haber aldık. Taksim’de patlama olmuş. İnşallah can kaybı olmamıştır" dedi.

Ardından mücadeleyi değerlendiren Bulut, maça iyi başladıklarını belirterek, "İstediğimiz şekilde öne geçtik. Duran toptan 2 gol bulduk. 2-0 öndeyken duran toptan yediğimiz golle 2-1 içeri girdik. İlk yarı istediğimiz doğrultuda gerçekleşti. İkinci yarıda gösterdiğimiz futbol , istediğimiz skor tam istediğimiz düşüncede olmadı. Bizim düşüncemiz defans arkasına sarkarak 3. veya 4. golü bulabilmekti. Bunu başaramadık. İkinci yarı rakip daha faza pozisyona girdi. 2-2’yi sağladı. 3-2 yine öne geçtik. Maalesef maç sonuna kadar koruyamadık, 3-3 oldu. Biraz da şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Burada açık olacağız. Dünya Kupası arasında çalışmamız gereken, neden bu kadar basit gol yiyoruz? Dünya Kupası arasında kamp döneminde üzerinde daha çok durmamız gerekecek” diye konuştu. (İHA)







