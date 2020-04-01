Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası dönem için hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Alanya’daki başarılarıyla alkış toplayan Erol Bulut’un adı öne çıktı. 45 yaşındaki teknik adamın Alanya ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitiyor. Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da başarıyı yakalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bulut'un takıma özlenen istikrarı sağlayacağına inanılıyor. Erol Bulut, Fenerbahçe teknik direktörlüğü hayalini dile getirmese de gizlemiyor. Bulut'un daha önce başka büyük takımlardan teklif aldığı ancak "Benim hayalimde Fenerbahçe teknik direktörlüğü var. Bu nedenle başka teklifleri konuşmam" dediği biliniyor.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması?

CNN TÜRK'te Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Erol Bulut, "Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da bulmuyorum çünkü şu anda Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum. Umarım istediğimiz hedeflere ulaşırız. Sezon sonunda bu konulara bakacağız" dedi.



