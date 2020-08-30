Çok değil, sadece 1 ay öncesinde her hattı tartışılan Fenerbahçe, yapılan 11 transfer sonrası taraftarı umutlandıran, lige renk katacak bir ekibe dönüştü. Özellikle geçen yıl büyük sorun yaşanan stoper mevkiine yapılan ve yapılması planlanan transferler, eldeki oyuncuları da hırslandırırken, yine geçen sezon büyük sorun yaratan sağ bek ve sol bek problemleri de büyük ölçüde giderildi.

Hatta sol beke iki önemli yıldız birden alındı. Dilerseniz yeni sezon öncesi Fenerbahçe’ye, şimdiye dek yapılan transferler ışığında bir bakalım:

YENİ LUGANO: LEMOS

Stoper mevkiine alınan Lemos, kendisini “Teknik, hırslı, agresif ve topla çıkmayı seven bir stoperim” diye tanımlayınca akıllara Lugano’yu getirirken, bütün taraftarları heyecanlandırdı.

GÖKHAN GÖNÜL'E ALTERNATİF

Sağ bekte Gökhan Gönül kampta büyük bir hırsla çalışırken, bu yıl adından çok bahsettireceği izlenimini verdi. Yönetimin uzun lig ve kupa maratonunu düşünerek sağ beke alternatif bir oyuncu aradığı da biliniyor.

SOL BEK SIKINTISIZ

Sol beke Caner Erkin ve Filip Novak’ı alarak güçlenen Fenerbahçe’de Erol Bulut’un nasıl bir sol kanat düşlediği antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Novak’ın eksikliği nedeniyle anlaşılamadı. Görünen, sezona Caner’le başlanacak.

YÜREKLERE SU SERPTİ

Kruse'nin yerine transfer edilen Mert Hakan Yandaş’ın isteği ve uyumu da yüreklere su serpti. Genç futbolcu camiada ‘Yılın transferi’ olarak yorumlanıyor.

Geçen sezon çok şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu da yeni bir transfer gibi ışık saçıyor.

FORVET HAZIR DEĞİL

Forvet hattına alınan Mame Thiam ve Sinan Gümüş henüz hazır görünmezken, taraftarlar son transfer Enner Valencia’yı merak ediyor. Birçok taraftar gerçek değerini bulmazsa Vedat Muriç’in satılmasını istemezken, ‘Onun gibisini zor buluruz’ diyor.

ZANKA KALACAK

Kiralıktan dönen Danimarkalı stoper Zanka antrenmanlarda adeta göz kamaştırırken, teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncudan da yararlanacağı, satılmasına veya kiranmasına izin vermeyeceği öğrenildi.

11 KİŞİ GELDİ, 6 FUTBOLCU VEDA ETTİ

Fenerbahçe 11 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, başka takımlarda kiralık oynayan Zanka, Michael Frey, Okan Turp, Abdulcebrail Akbulut ve Oğuz Kağan Güçtekin de kulübe geri döndü. (Hürriyet)