Fenerbahçe’de bu sezon ligde 11 haftada 4 farklı stoper ikilisi görev yaptı. Bu akşamki Yeni Malatya maçında ise ilk kez Marcel Tisserand ile birlikte Sadık Çiftpınar sahada olacak. Mauricio Lemos’un sakatlığı, Serdar Aziz’in ise cezalı olması nedeniyle, Sadık ligde ilk defa 11’de sahaya çıkacak. Erol Bulut, dünkü antrenmandan sonra öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak güven aşıladı.

18’lik Gürkan kulübede

Başarılı teknik adam, “Sen tecrübeli bir oyuncusun. Bir Fenerbahçe savunmacısının nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyorsun. İlk kez 11’de sahaya çıkacak olmanın bir önemi yok. Tisserand ile iyi bir uyum yakalayacağına inanıyorum. Tecrübene ve yeteneklerine güveniyorum” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler’de bu akşamki mücadelede A takımdan kulübede oturacak bir stoper yok. Erol Bulut’un altyapının gözde isimlerinden 18 yaşındaki Gürkan Başkan’ı kadroya dahil etmesi bekleniyor.