Fenerbahçe, Ankaragücü’nü 3-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarttı ve zirveye ortak oldu. Erol Bulut, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Çok üst düzey bir maç olmadı” diye konuştu. 45 yaşındaki teknik adam, “Güzel bir maç oynadık. Kazanmamız gerekiyordu, bunu başardığımız için mutluyuz. Ancak daha farklı bir galibiyet de olabilirdi. Gol pozisyonunu sayarsak 3 pozisyon verdik. Daha iyisini oynayabilirdik” diye konuştu. Bulut, yine de önemli olanın kazanmak olduğunu dile getirerek oyuncularını tebrik etti. Başarılı çalıştırıcı, Sivasspor ile perşembe günü zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek bunun hazırlıklarına hemen başlayacaklarını belirtti.

‘Yeterince görüşeceğiz’

Erol Bulut, sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz ve Enner Valencia ile ilgili olarak, “Serdar’ın arka adalesinde bir sertlik oldu, çıkmak zorunda kaldı. Valencia’nın hafif bir sertliği var onda sıkıntı yok gözüküyor. Doktorlarımız MR’ları çekecekler, durumları belli olacak” ifadelerini kullandı. Bulut son olarak Mesut Özil’e değinerek, “Henüz kendisiyle bir görüşmemiz olmadı. Bundan sonra yeterince görüşeceğiz” dedi.



