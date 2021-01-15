Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından kupada da Kasımpaşa'yı eleyerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu. Bulut, "İki takım kontrollü başladı. Duran toptan öne geçtik. Bir iki gol daha atabilirdik. Oyundan memnunum. Daha iyisi olması için sürekli çalışıyoruz" dedi. Mert Hakan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren genç teknik adam, "Aytaç kafasına tekme attı, bunu hakem görmedi. VAR’dan da görmediler. Görülmesi gerekirdi, ikisi de kırmızı kart" ifadesini kullandı.

‘Ömer için gerekeni yaptık’

Ekonomik duruma göre 2 transfer düşündüklerini belirten Sarı-Lacivertliler'in hocası, ameliyat olması gündemde olan sol kanat Diego Perotti takımdan ayrılırsa o bölgeye takviye yapacaklarını söyledi. Bulut, Mesut Özil ile ilgili soruya ise “Hep birlikte izleyeceğiz” karşılığını verdi. Sözleşme teklifini kabul etmeyen genç yetenek Ömer Faruk Beyaz ile ilgili soruya ise genç çalıştırıcı, "Biz kendisi için elimizden geleni yaptık" değerlendirmesinde bulundu.