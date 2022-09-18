Süper Lig 'in 7. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor 'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlara tepki gösteren Erol Bulut şu açıklamaları yaptı:

"Oyuna iyi başladık ve istediğimiz gibi öne geçtik. İlk yarı yediğimiz gollereden 2. golde, bence hakemlerimizin kurallara bir kez daha bakmaları lazım. Ya kuralları bilmiyorlar, ya da biz bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde vücudun bir yerinden seken top elinize geldiğinde penaltı değil. 2. yarıda aynısı bize olduğunda, o penaltıyı niye vermiyorsun? O zaman adaletli olmuyorsun. Trabzonspor'un 3. golünü iyi izlesinler. Gomez, direkt olarak Jevtovic'e omuzuyla çarpıyor, faulü vermiyor. Adaletle gitmeyen bir şeyde senin kazanma şansın yok ki."



