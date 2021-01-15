Ligde 4’te 4 yaparak zirveye ortak olan Fenerbahçe’de Erol Bulut, dünkü Ziraat türkiye Kupası mücadelesinde birçok ismi dinlendirdi. Kaleci Altay’ın yanı sıra son haftalarda 11’in değişilmezi olan Tisserand, Sadık, Ozan, Pelkas ve Thiam dinlendirildi. Erol Bulut, kaleyi Harun Tekin’e emanet ederken, stoperde Lemos ile Serdar’ı oynattı. Bulut, sakatlıklar nedeniyle alternatifleri olmayan Caner, Nazım ve Gustavo’ya yine 11’de görev verdi. Son 2 lig maçında 2 gol atıp 1 asist yapan Sinan da yine takımdaki yerini aldı. Erzurum deplasmanında yedek soyunan Samatta, son dönemde gözden düşen Papiss Cisse ve Ferdi Kadıoğlu da ilk 11’e dönen isimler oldu.