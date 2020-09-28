Yeni Malatya ve Alanyaspor'daki başarılı maceraların ardından sezon başında futbolculuk döneminde şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut dün akşam tarihi bir gece yaşadı. Sarı-Lacivertliler'deki ilk derbi heyecanını yaşayan genç çalıştırıcı, tecrübeli meslektaşı Fatih Terim'e kaybetmedi. Geçen sezon Alanya'yla Terim'in Galatasaray'ını önce Türkiye Kupası çeyrek finalinde eleyen, sonra da ligde 4-1 deviren Bulut, dün de Aslan'dan deplasmanda puan almayı başardı.

4 maçı da kazanmışlardı

Başarılı hocanın, bu sezon 2'si lig, 2'si de Avrupa olmak üzere 4 sınavını da iyi oyunla kazanan Cim Bom'a karşı planı tuttu. Hücum oyuncularından Aslan'ın savunmasına baskı uygulamasını isteyen Bulut, Galatasaray'ın savunmadan kısa paslarla oyun kurmasına izin vermedi.

Boşluklardan pozisyon...

Adeta Sarı-Kırmızılılar'a en iyi bildiği işi yaptırmayan ve oyunu kilitleyen genç teknik adam, bulunan boşluklardan da pozisyon üretti. Mücadele golsüz sona erse de Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu sezon ilk kez puan kaybetmesini sağladı ve dev derbiden deplasmanda puanla döndü.

Erol Bulut: Performanstan memnunum

Erol Bulut maçın ardından verdiği röportajda iyi oynadıklarını dile getirdi. Genç hoca, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Son vuruşlarda iyi konsantre olmalıydık. Rakibin de birkaç pozisyonu var. İyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Performanstan memnunum. Milli maç arasından sonra tam olarak hazır bir takım oluruz" dedi.