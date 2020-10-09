Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan televizyonu CBC Sport'a konuştu. Erol Bulut, takımın son durumu ve Garry Rodrigues hakkında açıklamalarda bulundu. Bulut sözlerine Azerbaycan'da yaşanan sıkıntılar hakkında konuşarak başladı. Erol Bulut, "Türkiye ve Fenerbahçe her zaman Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

'Her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman lazım'

Erol Bulut, "Lige güzel bir giriş yaptık. Yeterince transfer yaptık. Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar vardı. Tabii 18 transfer yapılınca her maçı kazanmamız gerektiği düşüncesi var, biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman lazım. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğiz. Azerbaycan'dan sürekli mesajlar geliyor, bizi destekliyorlar. Bu sene hedefimiz şampiyonluk, sezon sonunda inşallah kupayı kaldıracağız." açıklamasını yaptı.

'Azerbaycan futbolunun iyi bir çıkış yaptığını düşünüyorum'

"Azerbaycan futbolunu takip ediyor musunuz? sorusuna Erol Bulut, "Tabii ki Avrupa liglerini takip ettiğimiz gibi Azerbaycan futbolunu da takip ediyoruz. Azerbaycan futbolunun iyi bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Zaman zaman oradaki futbolcular teklif de ediliyor, iyi takımlar var, inşallah önümüzdeki günlerde Azerbaycanlı futbolcuları Türkiye'de görürüz." yanıtını verdi.

'Garry Rodrigues'e teklif var ama...'

Erol Bulut son olarak Garry Rodrigues'in durumu hakkında konuştu. Erol Bulut, "Garry Rodrigues'in 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı. Önümüzdeki süreçte onu da değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı