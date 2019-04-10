Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecekleri müsabakada galibiyet hedefledilerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut gazetecilere açıklamada bulundu.

Önlerindeki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kendileri için önemine dikkati çeken Bulut, "İyi bir çıkışları oldu. Onlar da 37 puanda. Zor bir maç olacak ama biz kesinlikle hafta sonu 3 puan almak istiyoruz." dedi.

Galatasaray’la deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında akıllıca oynadıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Bulut, ardından ligde yaptıkları müsabakayı ise 3-0 kaybettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Kupada sergilediğimiz agresif oyunu lig maçında sahaya yansıtamadık. Ayrıca Murat Yıldırım’ın bir hareketi vardı ve penaltıya neden oldu. Başka bir maçta böyle bir pozisyon olsa penaltı verilir miydi, onu da düşünmek lazım. Ben öyle yüzde yüz bir penaltı olmadığını düşünüyorum. İkinci golü ise değişiklik yapmak istediğimiz sırada yedik. İstemediğimiz bir sonuçla 3-0 mağlup olduk. Bizim önümüzdeki 7 haftayı en iyi şekilde değerlendirerek, istediğimiz sonuca ulaşmamız gerekiyor."

- "Hakemin bir şey izah etmesi gerekmiyor"

Galatasaray maçında hakemin atılan gol sonrası teknik direktör Fatih Terim’e pozisyonu izah etmesiyle ilgili soruya Bulut, "İzah etme, muhabbet var. Hakemin teknik direktöre bir şey izah etmesi gerekmiyor. Ben konuşmak istediğimde bu gerçekleşmiyor veya dördüncü hakem tribünü gösteriyor. Bu da doğru değil. İki tarafa da aynı olması lazım." yanıtını verdi.

Bulut, ligde ve kupada mücadelelerini sürdüreceklerini aktararak, "Ligde 5. sıradayız. Sezon sonuna kadar yerimizi koruma isteğimiz var. Bunu başarabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kadro dışı bırakılan futbolcular Ertaç Özbir ve Murat Akça ile ilgili de Bulut, "İki futbolcumuz ne yaptıklarını iyi biliyor. Hem takım arkadaşlarına hem de kulübe yapılan bir yanlış vardı. Bu hatalarını anladıklarını düşünüyorum. Antrenman sonrası görüşme yapacağım ve net kararımızı açıklayacağız. Aynı davranışlara devam edeceklerse bizimle olmayacaklar." şeklinde konuştu.

- "Gurur verici"

Bir basın mensubunun, "İtalyan ekibi Fiorentina’nın sizinle ilgilendiğine yönelik haberler yer alıyor. Bu konudan bilginiz var mı?" sorusunu Bulut, şöyle cevap verdi:

"Adımın Avrupa’daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var."

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular antrenmana ısınma hareketleri ve koşuyla başlarken, sonrasında kısa pas çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

AA