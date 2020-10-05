Galibiyete rağmen Karagümrük karşısında ortaya konan oyun ve yapılan değişiklikler, Fenerbahçe Yönetimi'ni memnun etmedi. Yönetim, iyi oynayan Samatta’nın yerine sadece takımla bir idmana çıkan Cisse’yi, orta alana da Tolga Ciğerci’nin sahaya sürülmesine anlam veremedi.

Tecrübeli hoca ise Başkan Ali Koç ve kurmaylarına, “Sorunlar ve eksikler en kısa sürede çözülecek. Göztepe maçında daha iyi olacağız” diyerek ‘Merak etmeyin’ mesajını gönderdi.







