Erol Bulut’tan 3 hamle

Süper Lig’in 2. haftasında Atakaş Hatayspor’u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı- Lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Bulut, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de görevlendirdiği; Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey’i yedeğe çekti. Sarı-Lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine; Mauricio Lemos, Ozan Tufan ve Enner Valencia’ya ilk 11’de şans verdi.

Sosa, kulübede başladı

Fenerbahçe, sahaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Thiam, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ilk 11’i ile çıktı. Sarı-Lacivertli takımın yedek kulübesinde ise; Harun Tekin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık Çiftpınar, Michael Frey, Deniz Türünç, Marcel Tisserand ve Filip Novak yer aldı.