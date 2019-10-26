Erol Bulut: Zor bir deplasman oldu

ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'in 9’uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor tkenik direktörü Erol Bulut, zor bir deplasman maçına çıktıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK, maçı sonrasında maçı değerlendirdi. Erol Bulut, "Burada çok zorlu bir deplasman oldu. Gaziantep takımı geç kurulmasına rağmen iyi bir takım. Biz bugün buradan 3 puan almak istiyorduk. Uzatmalarda yediğimiz bir gol var. Olmayan faulden gelen bir gol var. Ama biz aslında yakaladığımız pozisyonları ilk yarıda ve ikinci yarıda değerlendirmiş olsaydık 2-0 skorla rahat bir şekilde ayrılabilirdik. Bunu başaramadık. Aslında rakip çok fazla pozisyon bulamadı. Olmayan faulden yediğimiz gol bizi üzdü" diye konuştu.