Erol Bulut: Yeni hocanın işi hiç kolay değil

Alanyaspor Te knik Direktörü Erol Bulut, Milliyet Gazetesi’nden Bilal Meşe’ye röportaj verdi. Fenerbahçe’nin 1 numaralı teknik adam adayı olan Bulut, ilginç açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, “Türkiye’de oynadığım ilk takım Fenerbahçe. Bugün Erol Bulut olduysam, onların sayesinde. Fenerbahçe’nin bende özel bir yeri var” dedi. Daha sonra Sarı-Lacivertliler ile ilgili değerlendirmede bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Ali Koç göreve başladığından beri bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama istediği gibi olmadı. Transferlerin bir kaçı tuttu. Şimdi verecekleri kararda en doğrusunu yapmaya çalışacaklar. Ya nlışları bir daha yapmak istemeyecekler. Göreve başlayacak hocanın da işi kolay olmayacak. Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Yabancı serbest olmalı’

Bulut, yerli teknik adamların ligi daha iyi tanıdığı için daha başarılı olduğunu belirterek, “Üç büyüklere çok büyük hocalar geldi ama bizim ligi biraz küçümsüyorlar. İstatistik yerliyi gösteriyorsa doğruluk payı vardır” diye konuştu. Erol Bulut, yabancı oyuncu sınırlamasına ise karşı olduğunu sözlerineekledi.