Fenerbahçe, bu sezonki ilk yenilgisin Kadıköy’de Konyaspor’a karşı aldı. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, liderlik koltuğunu Alanya’ya geri verdi. 90 dakikanın sonunda soyunma odasında adeta matem havası vardı. Kimsenin ağzını bıçak açmadı, futbolcular başları eğik bir şekilde hocalarının gelmesini bekledi. Soyunma odasına teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu birlikte girdi.

‘Birlikte kaybettik’

Futbolcuların halini gören bu ikiliden ilk söz alan Erol Bulut oldu. 45 yaşındaki çalıştırıcı ilk olarak öğrencilerinden kafalarını kaldırmalarını istedi. Bulut, “Ben değil, biz olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak, bugün de hep birlikte kaybettik. Hatalarımızdan ders çıkaracağız ve bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Yol kazası’

Daha sonra Emre Belözoğlu söz aldı. Genç futbol adamı, “Kazandığınızda değil, kaybettiğinizde takım olursunuz. Bu maç bizim için bir yol kazasıydı” dedi. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda ise, “Kimin hata yaptığının bir önemi yok. Konuşmak yerine daha çok çalışarak, daha iyi olmalıyız” ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Dursun



