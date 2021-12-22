Erol Bulut: Umarım deplasmanda da bu başarıyı gösteririz

Spor Toto Süper Lig 'in 18'inci haftasında Gaziantep FK, evinde Aytemiz Alanyaspor ’u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyun içerisinde önemli fırsatlar yakaladıklarını ancak golle sonuçlandıramadıklarını belirten Bulut, “Bugün güzel bir maç ve güzel bir oyun oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Galibiyete yönelik oynadık. Baskılı oynadık. Değerlendiremediğimiz net gol pozisyonları oldu. Siz atamazsanız rakibe attırmanız gerekiyor. Şaka bir yana oyun içerisinde önemli fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda karşı tarafın kendi kalesine gol atması ile galibiyet oldu. Böyle bir fırsat yakaladık. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Evimizde daha rahat ve baskılı oynuyoruz. Gücümüzü rakibe gösteriyoruz. Sadece kendi evimizde değil asıl deplasmanda bunu göstermemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki hafta deplasmanda da bu başarıyı gösteririz. Haftalar önce beş altı puan önde olmamız gerektiğini dile getirdim. Çok iyi oynayıp galip olamadığımız maçlar vardı” dedi.

DHA