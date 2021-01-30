Erol Bulut: Tutumumuz Fenerbahçe olarak değişmedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş ile ilgili tavırlarının değişmediğini vurgulayan Bulut, ''Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Tavırlarının değişmediğini belirten Bulut, ''Yayıncı kuruluşta değişiklik olmadığı sürece bizim de tutumumuz değişmeyecek.''
Konuşmasını kısa kesen deneyimli hoca, ''Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz.'' dedi ve sözlerini noktaladı.