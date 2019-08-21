Erol Bulut: Transferin son günü geçmedikçe transfer olur

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yatığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana, sakatlığı bulunan Lokman Gör katılmazken diğer futbolcular eksiksiz katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla devam etti. Turuncu-yeşilliler antrenmanın basına kapalı kısmında taktiksel çalışma yaptı.

“ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK'

Antrenman öncesinde çalışmalar hakkında bilgi veren teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları Kayserispor karşılaşmasının kolay bir maç olmadığını söyledi. İlk maçın zor olacağını tahmin ettiklerini belirten Bulut, “Zaten zor olacağını biliyorduk. Haftalar öncesinde hücum ve defans anlamında güzel çalıştık. Güzel tarafı Avusturya kampında Brescia karşısında oynarken takım olarak güzel bir performans gösterdik. İki kulvarda hücum ve defans anlamında güzel işler yaptık ve kazandığımız maç oldu" dedi.

"CEZA SAHASINA GİRMELERİ BASİTÇE HARCAMAMALIYIZ"

Lige 3 puanla başlama hedeflerini tutturduklarını anlatan Bulut, “İlk maçta 3 puanla başlamak istediğimizi söyledik ve bunu başardık. Futbolcularım verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi. Maçta ufak tefek hatalarımız oldu. Bunlar normal, gelecek haftalarda bunu en aza düşürmemiz gerekiyor. Maçta yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu. 15'ten sonra sayımı bıraktım ceza sahalarına girmeyi. Ceza sahasına girmeleri basit şekilde harcamamız lazım. Daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışacağız. İnşallah Kasımpaşa maçında yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirip rahat bir galibiyet alırız" diye konuştu.

“OYUNCULARDAN MEMNUNUM"

Kayserispor maçındaki sonradan oyuna giren futbolcuların performansının sorulması üzerine ise Erol Bulut; “Biz hem 11'de oynayan hem sonradan giren oyunculardan memnunuz. İyi performans gösterdiler. Atılan gol çalıştığımız bir pozisyondu. Diğer futbolcular da iyi işler yaptı. İnşallah bu iyi oyun diğer haftalar da devam eder" şeklinde konuştu..

“DEFANSTA SIKINTIMIZ YOK"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Erol Bulut, şöyle dedi:

“Transferin son günü geçmedikçe transfer olur. Biz bugün itibariyla bitirdik tam takımla çalışıyoruz. Bir sakatlık olmazsa bu şekilde Aralık sonuna kadar devam edeceğiz. Mevkilerde eksiklik konusunda zaman zaman gelen yorumlara katılmıyorum. Defansta kullanabileceğimiz 5 futbolcu var. Lokman Gör, bir ameliyat geçirdi ama orada oynayacak futbolcularımız var. Defans anlamında, stoper anlamında sıkıntımız yok."

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

DHA