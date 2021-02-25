Erol Bulut Trabzonspor deplasmanında bir ilk peşinde

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 27.haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta bir ilk peşinde olacak. Erol Bulut teknik direktörlük kariyeri boyunca Trabzonspor ile deplasmanda mücadele ettiği 3 lig maçını da kaybetti. Erol Bulut geçen sezon İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında da Trabzonspor'a 2-0 kaybetmişti. Erol Bulut yönetimindeki takım ev sahibi olduğu maçlarda ise Trabzonspor'a karşı başarılı sonuçlar almış ve hiç kaybetmemişti

2019-20 sezonu

Trabzonspor 1-0 Alanyaspor (Süper Lig)

2018-19 sezonu

Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor (Süper Lig)

2017-18 sezonu

Trabzonspor 4-1 Yeni Malatyaspor (Süper Lig)



