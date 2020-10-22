Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Haftanın ikinci idmanının ardından Erol Bulut, pazar günü sahaya süreceği kadroyu şekillendirdi. Başarılı teknik adam, sezonun ilk bölümünde hem peş peşe yeni transferlerin gelmesi hem de yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü kadro konusunda istikrar sağlayamamıştı. Ancak hem transfer döneminin bitmesi hem de Perotti dışında herkesin hazır hale gelmesi, bu durumun değişmesini sağlayacak. Erol Bulut, Göztepe karşısında 3-2 kazanan kadrodan sadece 2 değişiklik yapmayı planlıyor.

11’i zorlayan çok

İlk 11’in bankoları arasında yer alan ve sakatlığını atlatan Gökhan Gönül, zorlu mücadelede formasına kavuşacak. Savunmada Tisserand ile kısa sürede iyi bir uyum yakalayan Lemos da cezasının bitmesiyle birlikte ilk 11’deki yerine geri dönecek. Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Kemal Ademi, Mame Thiam, Papiss Cisse ve Novak gibi isimler antrenmandaki görüntüleriyle 11’i zorlasa da Erol Bulut kadroda şimdilik başka bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu oyuncular, maçın gidişatına göre kulübedeki hazır güç olarak bekleyecek ve süre alacak.