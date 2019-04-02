Erol Bulut: Taktiğimiz olumlu yansıdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 25 Nisan perşembe günü Malatya'da oynanacak.

Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce futbolcularıma verdiğim taktik olumlu şekilde döndü. Kalemizde hiç pozisyon vermedik, rakip kaledeki pozisyonları iyi değerlendirsek 2-0 ayrılacaktık sahadan."

"Hakemi tebrik ediyorum, sosyal medyada eleştiriler var, ben iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Böyle bir pozisyon yaşamıştık, orada kırmızı kart verilmemişti, demek ki kırmızı kart bu pozisyon."



