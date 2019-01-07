Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Erol Bulut, şu anda Evkur Yeni Malatyaspor'u başarıyla çalıştırıyor. Genç teknik adam Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN DURUMUNA ÜZÜLÜYORUM"

Fenerbahçe'ye Cocu'nun veya başka bir yabancı teknik adamın getirilmesi yanlış karar değildi. Ben de bugün İtalya'ya gitsem, o lige hazırlamam kendimi. Bence orada sıkıntı yaşandı. Fenerbahçe'ye baktığım zaman ben de üzülüyorum. Bu durumda olmamalı. Yeni bir başkanı var. Ali Koç güzel şeyler yapmak istiyor. Ama bazı kararlar ters tepti. Comolli geldi, ama Türkiye'de sportif direktör çok farklı algılanıyor. Avrupa'da çok farklı kullanılıyor. Mesela Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler... Futbolun içinden gelen kişiler yapıyor sportif direktörlüğü Avrupa kulüplerinde. Ve görevleri sadece futbolcu almak değil.

"İSLAM SLİMANİ'YE NE OLDU ANLAMADIM"

Fenerbahçe'nin düzeleceğine inanıyorum. Ersun Hoca'nın oynattığı futbol tarzı belli. Ona yönelik oyuncuları kadroya katacaktır. Bundan daha kötü olamaz zaten! İslam Slimani benim çok beğendiğim bir oyuncu. Cezayir Milli Takımı'nda Ghilas'la birlikte ortalığı kasıp kavurdular. Burada neden böyle olduğunu ben de anlayamadım.

"ROBİNHO TRANSFERİ BİR MESAJ"

Ligde herkes 3 Büyükler'in kötü durumundan bahsediyor. Ama durum tam tersi... Anadolu takımları üzerine koyarak gidiyor. 3 Büyükler'in 90'ar milyon Euro'luk takımları var. Benim takımımın maliyeti sadece 8.5 milyon Euro.

Başakşehir'in Robinho transferi diğer takımlara net bir mesajdır. 'Ben şampiyon olmak istiyorum' diyor herkese. Kadrolara baktığında şampiyon olması gereken takım Başakşehir.

Altyapı konusu en uyuz olduğum konu... Almanya'da Hannover gibi bir takım 10 milyon euro yatırıyor altyapısına. Bizde 1 milyon TL yatıran yok. Sonra niye oyuncu çıkmıyor?

U21'den oyuncu çağırıyorum. Taktik olarak dünyadan haberi yok. Türkiye'nin sorunu bu.

Büyük takım savunma futbolu da oynar, hücum futbolu da oynar. Bunu oynayamadığı için takımlarımız Avrupa'da paket oluyor. Taktik olarak iyi değiliz.

"RONALDO BİLE ADAM KOVALIYOR"

Boutaib her takım için çok önemli oyuncu. Satışından iyi para kazandık ama gittiği için üzgünüm. Takım savunmasına katkısı çok büyüktü. Dünyada artık herkes böyle oyuncuları seçiyor. Ronaldo bile savunmaya gelip adam kovalıyor. Bizimkiler niye gelmiyor?

Bizimkiler de gelecek.

Bizim takım defansif değil. En çok gol atan 5. takımız ama kimse konuşmuyor.

(Sabah)