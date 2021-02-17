Erol Bulut: Şimdi seri zamanı!

Fenerbahçe’de sezon başından beri eleştiri oklarının en fazla hedefi olan kişi Erol Bulut. 6 yaşındaki teknik adam zaman zaman kötü sonuçlar, bazen de galibiyete rağmen takımının ortaya koyduğu futbol nedeniyle tartışılan isim haline geldi. Bulut, Galatasaray ve Başakşehir yenilgilerinin ardından yine kendisini benzer bir ortamda buldu. Genç çalıştırıcı, dünkü antrenmanda takımına yaptığı konuşmada bu duruma dikkat çekti.

‘Özveriyle mücadele ettiniz’

Erol Bulut, “Bizden beklentiler büyük. Bu nedenle peş peşe gelen Galatasaray ve Başakşehir mağlubiyetleriyle hepimiz baskı altına girdik. Karagümrük maçı bizim için çok kritikti. Yaşanacak kayıp, zirvenin gerisine düşmemize neden olacaktı. Ancak özverili mücadeleniz sayesinde kazanmayı başardık ve üzerimizdeki baskıdan da kurtulduk” ifadelerini kullandı.

‘Trabzon’u unutun’

Bulut, Göztepe maçıyla birlikte yeni bir seri başlatmaları gerektiğinin altını çizerek, “Hem kazanmalı hem de taraftarımızın bizden beklediği bir futbol ortaya koymalıyız. Sakat olan arkadaşlarımızın aramıza katılmaya başlamasıyla birlikte çok farklı bir Fenerbahçe izleteceğiz. Bunun ilk sinyalini Göztepe maçında vermenizi istiyorum” dedi. Erol Bulut, “Sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında çok zorlu bir sınav vereceğiz ancak şu anda bizim gündemimiz bu değil. Sizden de bu karşılaşmayı değil, sadece Göztepe maçını düşünmenizi istiyorum. Bu hafta kazanırsak, gerisini getiririz” diye konuştu.

Yusuf Dursun



