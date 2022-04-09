Erol Bulut: Şampiyona karşı iyi oynayan bir Gaziantep vardı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32’nci haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, şampiyon bir takıma karşı oynadıklarını ve maç içerisinde net pozisyonlar elde ettiklerini belirterek, 3 puan almaları durumunda daha çok motive olabileceklerini vurguladı.

Bulut, "Bugün Trabzon’a karşı lidere karşı hatta bu yıl şampiyona karşı iyi oynayan bir Gaziantep vardı. İstediğimizi aldık mı, 1 puan elde ettik. İlk yarıda kaçırdığımız pozisyonlara bakarsak iki tarafın da sevinmesi gerekir. 3 puan daha almış olsak daha iyi olurdu. Trabzonspor’a karşı iyi oyun sergiledik. Sonuçta 3 puan alsak daha mutlu olacaktık” dedi.

DHA

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