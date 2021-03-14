Erol Bulut: Sadece maça odaklanın

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, oyuncularından şu an sadece, Gençlerbirliği’ne odaklanmalarını istiyor.

Başkent ekibi karşısında 3 puanı alıp, ardından deplasmandaki Beşiktaş derbisine konsantre olmaları gerektiğinin altını çizen Bulut’un, “Kalan 12 maçın hepsini kazanmak zorundayız. Gençlerbirliği maçı ile başlayacak bir serinin hepsi bizim için final niteliğinde olacak. Derbiye moralli gitmek istiyorsak, Gençlerbirliği maçını mutlaka kazanmalıyız” dediği öğrenildi.