Erol Bulut: Rodrigues'e teklifler sürüyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Garry Rodrigues'in son durumu ve geleceğiyle ilgili konuştu. Erol Bulut, Garry Rodrigues'e teklifler geldiğini söyledi ve milli maçlar sonrası netlik kazanacağını belirtti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Garry Rodrigues'in geleceğiyle ilgili konuştu. Genç hoca, "Halen sakatlığı sürüyor. Mukaveleli oyuncumuz ve sezon sonuna kadar bizimle. Oynamamasının sebebi kasığındaki ağrılar. Yeşil Burun Adaları Milli Takım kampında tedavisi sürüyor. Gelince bakacağız" dedi.
Transfer konusuna da açıklık getiren Bulut, "Evet, teklifler geliyor. Bu durum da milli maçlar sonrası netlik kazanacak. Eğer kulübün menfaatleri doğrultusunda teklifler gelirse, oyuncunun da isteği doğrultusunda gereği yapılır" ifadesini kullandı.