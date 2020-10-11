Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Garry Rodrigues'in geleceğiyle ilgili konuştu. Genç hoca, "Halen sakatlığı sürüyor. Mukaveleli oyuncumuz ve sezon sonuna kadar bizimle. Oynamamasının sebebi kasığındaki ağrılar. Yeşil Burun Adaları Milli Takım kampında tedavisi sürüyor. Gelince bakacağız" dedi.

Transfer konusuna da açıklık getiren Bulut, "Evet, teklifler geliyor. Bu durum da milli maçlar sonrası netlik kazanacak. Eğer kulübün menfaatleri doğrultusunda teklifler gelirse, oyuncunun da isteği doğrultusunda gereği yapılır" ifadesini kullandı.