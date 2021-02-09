Erol Bulut: Rakip şanslıydı

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maç bizim kontrolümüzde başladı. Rakip savunmadaydı. Hatta 120 dakika boyunca savunma yaptılar. Basit hatadan gol yedik. Kırmızı kart da olunca 70 dakika eksik oynadık. 1-1'den sonra Gulbrandsen orta yapmak istedi ama gol oldu. Biraz da şanslılardı.

Kupadan elenmek istemiyorduk. Bu sözler de o yüzden hiçbir şey ifade etmiyor. Artık bu maçı unutup, Karagümrük maçına hazırlanmamız lazım.





EROL BULUT'UN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

120 dakika boyunca maçın kontrolü bizdeydi ama sonuç alamadık. İlk yarıda basit hata ve kırmızı kart büyük darbe oldu. Elimizden geleni yaptık, 1-1'i de yakaladık. 96. dakikada rakibin orta yapmak isterken kaleye giden bir topu var.

Futbolcularımızla birçok konuda görüşüyoruz. Altay çok fazla maç oynadı ve yoruldu. O yüzden Harun'u değerlendirdik.