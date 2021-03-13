Erol Bulut: Rakibe saygı duymazsak cezasını çekeriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dünkü idmanda futbolcularına konuşma yaparak Gençlerbirliği maçının önemine değindi. Erol Bulut, “Rakibin form durumu ve puan tablosundaki konumunu unutun. Sahaya çıktığımızda rakibe saygı duymazsak cezasını çekeriz” dedi.

Gençlerbirliği sınavının kritik bir viraj olduğunu söyleyen Bulut, “Kazanmamız halinde hem evimizdeki 3 puan hasreti bitecek hem peş peşe 2 maç galip gelmiş olacağız hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral bulacağız” diye konuştu.



