Erol Bulut: Puan kaybına tahammülümüz kalmadı

Fenerbahçe için Başakşehir maçının önemi çok büyük. Ligde son 6 karşılaşmanın 4’ünü kaybeden Sarı-Lacivertliler kötü tabloyu bir an önce tersine çevirmek istiyor. Erol Bulut, özellikle Gaziantep yenilgisinin ardından takımını Başakşehir mücadelesine mental anlamda hazırlamak için toplantı üstüne toplantı yaptı. 45 yaşındaki teknik adam hem maçın kendileri için önemini anlattı, hem de takımına güven aşıladı.

‘Mücadeleyi bırakmayın’

Erol Bulut, “Evet, eksiklerimiz çok. Ancak şartlar ne olursa olsun bizim artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Bir an önce seri galibiyetlerle ayağa kalkmamız gerekiyor. Bunu başarmak için de saha içinde hep birlikte savaşacağız, ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun mücadeleyi bırakmayacağız” dedi.

‘Kimse önümüzde duramaz’

Bulut, yeniden ayağa kalkmanın yolunun takım içinde birlik ve beraberliği sağlamaktan geçtiğini söyleyerek, “Bunu başardığımızda kimse önümüzde duramaz, kimseden korkumuz olmaz. Başakşehir karşısında bunu gösterin. Çıkıp mücadelenizi verin, kazanın ve sahadan başınız dik olarak ayrılın” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut siftah peşinde

Fenerbahçe’nin teknik patronu, daha önce Başakşehir’e karşı hiç galibiyet alamadı. Erol Bulut, Yeni Malatya’nın başındayken Turuncu-Lacivertliler’e 4 kez rakip oldu. Bulut’un ekibi bu maçların 3’ünde yenilirken bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. 45 yaşındaki teknik adam geçen sezon Alanya ile Başakşehir’e karşı çıktığı iç saha maçından golsüz beraberlikle ayrılırken, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bulut, bu akşam, İstanbul temsilcisine karşı teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Yusuf Dursun



