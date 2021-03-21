Erol Bulut plânı yaptı: Savun ve saldır

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş karşısında sabırlı bir oyun ortaya koyup hem 3 puanı almayı hem de şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Galatasaray'ın kaybettiği haftada Bulut, 63 puanlı lider Kara Kartal'ı devirerek puan farkını azaltarak 61 puanlı Cim Bom'u yakalamayı hedefliyor. Oyunda hücumun sorumluluğunu Pelkas'a vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, savunmayı organize etme işini Luiz Gustavo'ya teslim edecek. Valencia ve Osayi ile kanatları etkili kullanmak isteyen Bulut, takımından sabırlı bir oyunla Beşiktaş'ı kendi alanına çekmesini hedefliyor. Rakibin hücum ederken arkada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen deneyimli teknik adam, kontrollü oyun anlayışından da vazgeçmeyecek.

'Başka çaremiz yok'

Gençlerbirliği yenilgisinin izlerini kolayca silebileceklerinin altını çizen Bulut, "Her türlü kaos ortamını geride bıraktık. Futbolcularım bu maçın önemini hafta içindeki idmanlarda kavradı. Geriye dönüşü olmayan bir yola girdik. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Disiplini elden bırakmadan sahada sadece futbolu ve kazanmayı düşüneceğiz. Olası bir galibiyetin bizi nerelere taşıyacağını herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun







