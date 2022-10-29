Erol Bulut: Oyunun sonucu bu olmamalıydı

Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında Alanyaspor ’a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu açıklamasında oynanan oyunun, oluşturulan pozisyonların ve gösterilen mücadelenin sonunun böyle olmaması gerektiğini söyledi. Yeterince gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade eden Bulut, ufak bir hata ile kornerden gol yediklerini söyleyerek, “Kaleye gelmeden yediğimiz bir gol, onu da söyleyeyim. İlk yarıda direkten dönen top oldu. Dediğim gibi şanslarımızı iyi değerlendiremedik ama mücadele, istek, arzuyu futbolcularım yeterince gösterdi. Sadece gol eksikti” diye konuştu.

“Önümüzdeki haftada istediğimiz 3 puanı alarak yolumuza devam ederiz”

Çalışmaya devam edecekleri vurgusunu yapan Teknik Direktör Bulut, “Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir Kayserispor maçımız var. İyi hazırlıklarımızı yapacağız. Kendi evimizde oynayacağız, ikinci maç evimizde oynayacağız. 12. haftaya geldik, biliyorsunuz 10 maç deplasmanda oynadık ve ikinci maçımızı evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona yönelik yapacağız. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Gaziantep Futbol Kulübü sahaya çıkıp, mücadelesini verip, elinden gelenin en iyisini yaparak umduğu ve istediği 3 puanı almaya çalışacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlar olsun, evimizde oynadığımız maçlar olsun istediğimiz sonuçları aldık. İnşallah önümüzdeki haftada istediğimiz 3 puanı alarak yolumuza o şekilde devam ederiz“ ifadelerini kullandı.

ANTALYA (İHA)