Erol Bulut: Mesut Özil konusu önümüzdeki günlerde netlik kazanır

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Son 3 maçta 9 puan aldığımız için mutluyuz. Aslında Antep maçının ikinci ayrısında bu iyi gidişatı belli etmiştik ve öyle de oldu. Alanyaspor çok iyi bir takım. İyi futbol oynuyorlar. Birbirlerine alışmışlar. Biz de doğru yolda ilerliyoruz. Bugünkü oyunu seyredenler 'Rakibe topu vermişier' diyecekler ama bizim de amacımız oydu. Biz sadece 2 gün dinlenebildik ama rakip bizde 2 gün daha fazla dinlendi. İlk yarıyı önde kapatmak istiyorduk, başardık da... Üzüldüğüm konu son vuruş ve son paslarda çok pozisyom harcıyoruz. Bunları yapmamalıyız.

"Mesut konusu önümüzdeki günlerde netlik kazanır"

Transfer dönemi herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanacaktır. Gelmeden bir yorum yapmam da söz konusu değil.

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