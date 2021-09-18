Erol Bulut: Maçı 2-1 kazanabilirdik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Bugün 90 dakikada 2 çok ayrı bir 45 dakika izledik. İlk yarı bizim aslında oyuna iyi başlamak istediğimiz ama gerçekleştiremediğimiz rakipten uzak, ikili mücadeleye istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi bildiğimiz halde genellikle kanatlara toplu aktarıp ortalarla pozisyon bulmaya çalışarak nitekim ilk golü de güzel bir şekilde attılar. Bizim konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi. Ama ikinci yarı bambaşka bir Gaziantep herkese izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Baskılı oynamaya çalıştık. Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Yakaladığımız pozisyonlar biraz daha şanslı olabilseydi, bugün buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik. Ama 1-1'de bizim adımıza iyi bir sonuç. 1 puan aldık, önümüze iyi bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)