Erol Bulut liderlik peşinde

Süper Lig'de 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra kupadaki Kasımpaşa engelini de geçerek 5'te 5 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımının durumundan son derece memnun gözüküyor. Yarın Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Kanarya'da Bulut, "Sakatlık ve hastalıklar sonrası takıma dönen oyuncular, gücümüze güç kattı. Derbiden lehimize bir skor çıkar ve Ankaragücü'nü yenersek, haftayı lider kapatmak bize gelecek haftalar öncesi büyük bir motivasyon kaynağı sağlar" yorumunu yaptı.