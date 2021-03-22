Erol Bulut: 'Kazanmak için gelmiştik'

46 yaşındaki çalıştırıcı, "İlk yarı Beşiktaş 'ın, ikinci yarı ise bizim üstünlüğümüz vardı. Kendi adımıza, pozisyonları değerlendirmede eksik kaldığımızı söyleyebilirim. Duran toptan yediğimiz gol var, yemememiz lazımdı. İkinci yarıda baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Kazanmak için gelmiştik, elimizden geleni de yaptık ama berabere kaldık. Mutlu değiliz" ifadelerini kullandı. Erol Bulut, şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak ise, "10 haftalık süreç var, elimizden geleni yapacağız" dedi.