Erol Bulut kararsız kaldı! Valencia mı Samuel mi?

Yunan yıldızın dönüşü, hücum hattından bir ismin kulübeye geçmesi anlamına gelecek. Mesut Özil ve Mame Thiam’ın yeri garanti gibi. Erol Bulut, Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia arasında karar verecek. Osayi-Samuel, hücuma getirdiği hareketlilikle formda görünüyordu. Ancak antrenmanların başlamasının ardından, yapılan taktik çalışmalarda bu fikir değişmeye başladı.

Son kararını vermedi

Erol Bulut, Göztepe’nin etkili kanat akınlarını göz önünde bulundurarak, Enner Valencia’yı as takımda oynattı. Ekvadorlu oyuncunun daha mücadeleci olması ve savunmaya daha fazla yardıma gelmesi, Osayi-Samuel’e oranla öne çıkan avantajları oldu. Ancak son karar verilmiş değil. Maçın oynanacağı pazar gününe kadar iki oyuncu da idmanlarda hocalarının gözüne girmeye çalışacak.

Yusuf Dursun