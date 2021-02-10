Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetti ve Kadıköy'de bir kez daha mağlup oldu. Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 5.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-Lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.

Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.





Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi

1990-91 sezonundan sonra ilk kez (30 yıl sonra) Beşiktaş ve Galatasaray'a yenildi

Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti

Galatasaray'a üst üste 2 sezon kaybetti

Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87,1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü

Beşiktaş ve Trabzonspor'da kazandı

Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozarken geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti





1990-91 sezonundan bu yana iç sahada Fenerbahçe'nin sezon sezon yenilgi sayıları

2020-21 5 yenilgi* *: devam ediyor

2019-20 4 yenilgi

2018-19 3 yenilgi

2017-18 3 yenilgi

2016-17 4 yenilgi

2015-16 1 yenilgi

2014-15 3 yenilgi

2013-14 2 yenilgi

2012-13 5 yenilgi

2011-12 0 yenilgi

2010-11 2 yenilgi

2009-10 3 yenilgi

2008-09 4 yenilgi

2007-08 1 yenilgi

2006-07 1 yenilgi

2005-06 3 yenilgi

2004-05 3 yenilgi

2003-04 3 yenilgi

2002-03 3 yenilgi

2001-02 5 yenilgi

2000-01 0 yenilgi

1999-00 5 yenilgi

1998-99 1 yenilgi

1997-98 3 yenilgi

1996-97 3 yenilgi

1995-96 1 yenilgi

1994-95 2 yenilgi

1993-94 0 yenilgi

1992-93 5 yenilgi

1991-92 1 yenilgi

1990-91 6 yenilgi