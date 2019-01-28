Erol Bulut: İyi oynamamamıza rağmen başımız dik ayrılıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Bulut, "Oyuna istediğimiz gibi başlamadık, erken bir gol yedik, moralimiz düştü. 1-1'i yakalayıp yine basit bir faulden yediğimiz frikik golüyle 2-1 oldu. 2-2'yi yakaladık. İkinci yarı yine dengeli bir futbol oldu ama golü yedik." dedi.

Artık kovalayan değil de kovalanan takım olduklarını belirten genç hoca, "Bu takım 14-15 ay önce kovalayan bir takımdı, artık kovalanan bir takım haline geldik. İyi oynamamamıza rağmen başımız dik ayrılıyoruz. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bifouma iyi vursa belki biz kazanabilirdik. Seyirciler için iyi bir maç oldu, beş gol izlediler. Tabii ki kazanmak istemiştik ama hala 3. sırayı koruyoruz. Önümüzdeki hafta Kayserispor maçıyla devam edeceğiz."diye konuştu.

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