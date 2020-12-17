Erol Bulut: İyi mücadele ettik

Yeni Malatya yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Erol Bulut için kupadaki 1-0’lık Karacabey galibiyeti moral oldu. 45 yaşındaki teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 3’lü savunmayla maça başladıklarını hatırlattı. Bulut, “Dizilişi değiştirdik. İyi de başladık, pozisyonlara girdik, iyi top çevirdik, golü bulduk. Ancak 10 kişi kaldık. Ama sonrasında da çok iyi mücadele ettik. Yine pozisyonlara girdik. Bence Thiam’ın iptal edilen golünde ofsayt yoktu” diye konuştu. Erol Bulut, Altay’ın atılmasıyla ilgili olarak, “Sonuçta kurallar ne diyorsa hakem onu uyguladı. Oytun da iyi oynadı. Tüm oyuncularımıza olduğu gibi ona da güvenimiz sonsuz. Gaziantep karşısında da kalede Oytun olabilir” dedi.

‘3 puanla döneceğiz’

Erol Bulut, ligdeki kötü gidişle ilgili konuşmak istemediğini, Emre Belözoğlu’nun gerekli açıklamayı yaptığını belirtti. Bulut, son olarak Gaziantep maçına değinerek, “5-3-2 ile ligde farklı taktik kullanan bir takım. Zor bir maç olacak. Görüyorsunuz kupada 2. Lig takımları karşısında bile kolay maç yok. Elenen Süper Lig takımları oldu. Biz iyi çalışıp inşallah Gaziantep’ten 3 puanla döneceğiz” ifadelerini kullandı.

3’lü savunma denedi ama...

Takımlar sahaya çıktığında, Fenerbahçe’de sürpriz bir diziliş dikkat çekti. Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında 3’lü savunma denedi. Gustavo merkez stoper olarak görev yaparken, sağında Serdar Aziz solunda ise Sadık Çiftpınar yer aldı. Bulut, bu denemesinin sonuçlarını görme fırsatı bulamadı. 28. dakikada Altay kırmızı kart görünce, Ömer Faruk yerini kaleci Oytun’a bıraktı. Bulut, öğrencilerinden 4’lü defansa geçmelerini istedi ve Luiz Gustavo asıl görevi olan defansif orta sahaya geri döndü.







