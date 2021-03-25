Erol Bulut istifa mı etti? Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi
Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Sarı Lacivertli ekipte Erol Bulut dönemi resmen sona erdi. Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli teknik direktör ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sezonun geri kalanında Emre Belözoğlu takımın başında olacak. Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.
Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’na ise çeyrek finalde veda etti.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımı Teknik Direktörü Erol Bulut'un sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.