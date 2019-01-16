Erol Bulut: İşimizi ciddiye alıp tur atlamak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında E.Yeni Malatyaspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın birinci ve ikinci yarısının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlk yarıda rakibin ciddiye alınmadığı zaman neler olabileceğinin görüldüğünü aktaran Bulut, "İkinci yarıda işi ciddiye alıp, iyi odaklandığımızda neler yapabileceğimizi gördük. Futbolcularıma devre arasında işlerini ciddiye almalarını söyledim. Rakibin gücünü küçümsemeyeceksin. İlk yarı bunu iyi yapamadık. İlk yarıdaki oyundan mutlu değilim ama ikinci yarıda oynadığımız futboldan ve kazandığımızdan dolayı mutluyum. İki hafta sonra Bodrum’da suni çimde oynayacağız. O yüzden işimizi ciddiye alıp orada da galip gelerek tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



