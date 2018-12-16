SPOR Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kaptığımız toplarla ikinci bölgede rakibi karşılayıp, kaptığımız toplarla rakip sahaya hızlı bir şekilde gidip gol bulmayı hedefliyorduk. İlk yarı 2 gol bulduk ve öne geçtik. Bugüne kadar öne geçtiğimiz maçlarda hiç kaybetmedik. İkinci yarı oyuna iyi bir giriş yaptık. Direkten dönen 2 topumuz var. Skor daha farklı olabilirdi. Kalemizde fazla pozisyon vermedik. 1- 2 tane pozisyon var ama genel anlamda futbolcularım birbirlerine inandıkları ve güvendikleri zaman, iyi konsantre oldukları zaman neler yapabildiğimizi gösterdik. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)