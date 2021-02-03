Erol Bulut: ’İlk yarı 3 yapabilirdik’

Erol Bulut, Hatay’ın zor bir deplasman olduğunu söyledi. 46 yaşındaki teknik adam, “65 saat önce oynadığımız bir maç var, uçuş yaptık. Takımımı yorgun gördüm ama buna rağmen iyi mücadele ettik. İkinci yarı Luiz Gustavo’nun sakatlanıp çıkmasından dolayı rakip tarafından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri, istediğimiz gibi kazanmadık. Doğal olarak baskı yedik. Ama ilk yarı ikinci golü atabilirdik hatta üç olabilirdi” ifadelerini kullandı.

‘Kazanmak önemli’

Başarılı teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısında da kontra ataklardan net pozisyonlar yakaladıklarını dile getirdi. Erol Bulut, “Bunları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum. Ama böyle maçları kazanmak önemli. Evet, çok zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu. Bulut, Hatayspor’a da değinerek, “Gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Ömer hocayı (Erdoğan), Hatayspor Başkanını tebrik ediyorum. İyi bir maç sergilediler” dedi.