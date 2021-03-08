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Erol Bulut ikinci yarıdan memnun değil

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, deplasmanda 3-0 kazandıkları Konyaspor mücadelesini değerlendirdi. Özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını ve farkı daha da açabileceklerini belirten Erol Bulut, ikinci yarıdaki oyundan ise memnun olmadığını dile getirerek, " İkinci yarı 2-0'ın rahatlığıyla istediklerimizi yapamadık. Kalemizde görmememiz gereken pozisyonlar gördük. 3-0'lık skordan dolayı tabii ki mutluyuz." ifadelerini kullandı.

08 Mart 2021, Pazartesi 21:35 Son Güncelleme:
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Erol Bulut ikinci yarıdan memnun değil

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça istediğimiz gibi başladık. Baskıyla başladık. 2-0'ı da yakaladık. 3-4 yapabilirdik. İkinci yarı ise 2-0'ın rahatlığıyla istediklerimizi yapamadık. Kalemizde görmememiz gereken pozisyonlar gördük. 3-0'lık skordan dolayı tabii ki mutluyuz.

Pelkas bugün çok iyiydi. Sadece o değil, herkes iyi mücadele etti. Önümüzde 12 haftalık zor bir süreç var. Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.


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