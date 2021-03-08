Erol Bulut ikinci yarıdan memnun değil

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça istediğimiz gibi başladık. Baskıyla başladık. 2-0'ı da yakaladık. 3-4 yapabilirdik. İkinci yarı ise 2-0'ın rahatlığıyla istediklerimizi yapamadık. Kalemizde görmememiz gereken pozisyonlar gördük. 3-0'lık skordan dolayı tabii ki mutluyuz.

Pelkas bugün çok iyiydi. Sadece o değil, herkes iyi mücadele etti. Önümüzde 12 haftalık zor bir süreç var. Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.





İlgili Haberler Luiz Gustavo: Mümkün olan en kısa sürede sahalara döndüm



