Erol Bulut ikinci yarıdan memnun değil
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, deplasmanda 3-0 kazandıkları Konyaspor mücadelesini değerlendirdi. Özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını ve farkı daha da açabileceklerini belirten Erol Bulut, ikinci yarıdaki oyundan ise memnun olmadığını dile getirerek, " İkinci yarı 2-0'ın rahatlığıyla istediklerimizi yapamadık. Kalemizde görmememiz gereken pozisyonlar gördük. 3-0'lık skordan dolayı tabii ki mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Maça istediğimiz gibi başladık. Baskıyla başladık. 2-0'ı da yakaladık. 3-4 yapabilirdik. İkinci yarı ise 2-0'ın rahatlığıyla istediklerimizi yapamadık. Kalemizde görmememiz gereken pozisyonlar gördük. 3-0'lık skordan dolayı tabii ki mutluyuz.
Pelkas bugün çok iyiydi. Sadece o değil, herkes iyi mücadele etti. Önümüzde 12 haftalık zor bir süreç var. Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.