Erol bulut: İkinci yarı baskılı oynadık

B.B Erzurumspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini belirten Erol Bulut, "Zor bir deplasmanın bizi beklediğini biliyorduk. Kendi evinde gerçekten çok baskılı oynayan bir ekip Erzurumspor. Daha önceki maçlarda gösterdi. Erzurumspor müthiş taraftarı olan bir takım. 15-20 dakika zorlandık. Daha sonra oyunda dengeyi kurduk. Ancak basit bir hatayla gelen penaltı golüyle geri düştük. İkinci yarı gol atmamız gerekiyordu. İkinci yarıda baskılı oynadık düşündüklerimizi sahaya yansıttık. İyi işler yaptık, rakip birkaç pozisyon buldu. Bir iki değişiklik yaptık, Erkan'ı aldık daha ofansif yönde işler yapmaya başladık. Bulduğumuz golle oyunu 1-1 getirdik. Oyun lehimize dönmeye başladı. Attığımız 2 gol de güzeldi. Güzel bir galibiyet aldık, futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.