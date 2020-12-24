Yeni Malatya ve Gaziantep karşısında peş peşe gelen yenilgiler, Erol Bulut’un kredisini tükenme noktasına getirdi. Dünkü mücadeleye, Erol Bulut’un son şansı gözüyle bakılıyordu. 45 yaşındaki teknik adam, birçok oyuncusundan yoksun olduğu bu karşılaşmada büyük risk aldı. Takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Erol Bulut, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

‘Yeterince küfür işittik’

Bulut, dünkü kadro seçimine gelen tepkilerle ilgili olarak, “Gençleri sahaya sürmedik, tecrübelileri tercih ettik. Özür dileriz! Benim dışımda herkes Fenerbahçe’ye taktikler uyduruyor. Genciz, hata yapıyoruz ve insanız” dedi. 45 yaşındaki çalıştırıcı maçla ilgili yorumunda, “Kalemize ilk gelen top yine gol oldu. Ancak futbolcularım maçı hiçbir zaman bırakmadı. Mücadele ettik. 8-9 eksiğe rağmen, yedek kulübesinde Sosa ve Gökhan sakat olmasına rağmen kazandık. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz” diye konuştu. Eleştirilere sitem eden Erol Bulut, “Yeterince küfür işittik, laf yedik. Bunları hak ettiğimizi düşünümyorum” ifadelerini kullandı.

‘Hakemler kasten yapmıyor’

Genç teknik adam, hakem kararlarıyla ilgili olarak, “Gerginlik oldu sahada verilen kartlarda. Biz pozisyonlara saygı duyduk. Bizim geçen hafta yaşadıklarımız var. Verilmeyen penaltı, gol ve ofsayt çizgileri oldu. Konyaspor maçında verilmeyen gol ve 2-0 kaybettiğimiz maç var. Beşiktaş maçında yediğimiz gol öncesinde olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili çok konuşmadım. Başakşehir’in aleyhine verilmiş pozisyonlar var gibi açıklandı. Göksel başkanı dinledim. Hakemlerin kasten hata yaptığını düşünmüyorum. Biz de bunları yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur” şeklinde konuştu.